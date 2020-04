Argentina aboca els seus compatriotes a seguir confinats a Andorra

Fa pràcticament 40 dies que viuen amb el que han estalviat durant la temporada i amb les ajudes que els han proporcionat comuns i empreses del sector de la neu. Són uns 2.000 joves que van arribar a Andorra entre el novembre i el desembre per treballar a pistes, a la restauració i a altres negocis vinculats com botigues de lloguer de material d’esquí.

Cap d’ells es podia imaginar que l’acabament precipitat de la temporada comportaria un confinament tan llarg a 11.000 quilòmetres de casa. El més greu de tot és que les autoritats argentines ignoren les peticions dels seus nacionals tot i les gestions que des del primer dia ha estat fent el Govern d’Andorra per noliejar vols de repatriació.

Els darrers dies i setmanes l’ Argentina ha autoritzat diversos vols de retorn de ciutadans. De moment, però, els avions que haurien de portar els joves ‘atrapats’ a Andorra cap a casa seva continuen sense obtenir permís per part de l’executiu del país llatinoamericà. En altres estats europeus, especialment a Espanya, centenars d’argentins es troben també en una situació similar, la qual cosa fa pensar que l’Argentina no està fent tot el que caldria per aixoplugar els seus nacionals.

Es preveu que a partir de l’ 1 de juny no es podrà seguir donant allotjament als temporers al Principat. Fins al 31 de maig encara falten dies. En concret sis setmanes, temps de sobra perquè el govern argentí deixi d’ignorar els seus compatriotes i els doni una resposta afirmativa al que justament reclamen: poder tornar a casa.