Fatal desenllaç de l'atropellament a l'avinguda Tarragona

El conductor atropellat aquest divendres al vespre a l'avinguda Tarragona, a l'alçada del Mc Donald's ha mort després de ser traslladat a l'Hospital. La víctima hauria estat atropellada, suposadament, per una discussió per un vehicle mal estacionat a l'alçada de la cadena de menjar ràpid. Després d'un creuament de retrets, un altre conductor l'hauria envestit, segons han explicat testimonis del succés. El presumpte autor es troba en dependències policials.



Els dos homes haurien discutit, l'un d'empeus davant el vehicle de l'altre, fins que el conductor hauria envestit l'altre interlocutor, que ha estat traslladat a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on ha mort poques hores després, presumiblement com a conseqüència de les ferides causades per l'atropellament.