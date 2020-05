Campanya de control de motocicletes i ciclomotors

La policia iniciarà el dilluns 1 de juny una nova campanya de circulació adreçada als conductors de motocicletes, ciclomotors i vehicles anàlegs. Es tracta de la primera campanya de seguretat viària que el cos d'ordre duu a terme després que es decretés l'inici de la pandèmia, i s'allargarà fins al 21 de juny. Tal com informen des de la policia, amb la finalitat de millorar la seguretat viària, es durà a terme aquesta campanya de controls preventius enfocada de forma directa al control tècnic i administratiu, a la vigilància i a l’aplicació de les mesures coercitives derivades del Codi de la circulació als conductors que "manifestin un comportament imprudent".

En aquest sentit, es faran controls específics de motocicletes, ciclomotors i vehicles anàlegs, ja sigui en vies urbanes o interurbanes per constatar deficiències tècniques i/o administratives com poden ser dur el vehicle indegudament matriculat; circular sense llum d'encreuament; no dur el casc o no dur-lo cordat; transport indegut de persones o materials; dur passatgers sense poder (vehicle no homologat o conductor menor de 16 anys) o fer el transport de manera indeguda; no tenir la categoria del permís que correspongui o emetre sorolls excessius, entre moltes altres faltes. I també per constatar imprudències o infraccions com poden ser conducció temerària; excés de velocitat; avançaments indeguts o no cedir el pas als vianants, entre d'altres.

"La finalitat de la campanya és incidir en què els vehicles tipus motocicletes circulin per les vies públiques en bones condicions tècniques i administratives, i detectar els comportaments imprudents dels conductors, amb l'objectiu final d'intentar reduir el nombre d'accidents amb implicació directa d'aquests vehicles", remarquen des de la policia. També incideixen en el fet que es dona a conèixer la seva línia d'actuació amb la intenció d'informar al conjunt dels ciutadans.