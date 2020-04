Canvis en les fitxes tècniques retarden poder demanar cita prèvia pel test d'anticossos

El titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ha declarat que la pàgina web per demanar cita pel test d'anticossos estarà disponible en les properes hores o al llarg del cap de setmana. Ha indicat que hi va haver una reunió entre els comuns i l'equip tècnic en la que es van decidir canviar algunes fitxes tècniques de les dades que es demanen en el formulari. Per tant, ha recalcat que el retard en l'obertura de la plataforma no correspon a un problema tècnic.

D'altra banda, ha volgut recordar les mesures de protecció i d'aïllament durant el distanciament com són les distàncies de seguretat de quatre metres en espais oberts i de deu metres en el cas que s'estigui practicant una activitat física. També ha recordat que cal tenir molta cura amb el contacte amb els panys de les portes i amb els botons dels ascensors.

Tot i així, Benazet ha manifestat que les mesures que està prenent el Govern, com les fases d'obertura que es van anunciar aquest divendres, són decisions prudents i ha comentat que no li preocupa que hi pugui haver un rebrot de la malaltia. A més, ha tornat a apel·lar als criteris d'autoresponsabilitat i ha confessat "que l'epidèmia està en una fase de descens".