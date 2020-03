Metges consultats per l'ARA Andorra insisteixen que "la situació és molt preocupant i cal actuar amb el cap fred". Tot i que els casos detectats a Andorra són pocs i estan identificats, se n'esperen més en els propers dies i el primer objectiu és no col·lapsar el servei d'urgències ni l'hospital. I naturalment garantir la salut de les persones. Per això recorden que abans d'acudir a urgències tothom s'informi telefònicament o a través dels materials que des del ministeri de Salut s'han divulgat via web i xarxes socials.

Els mateixos metges lamenten que "hi ha persones, fins i tot algun col·lega", que encara no s'han fet a la idea que es tracta d'un problema seriós. A aquest grup els demanen que no abaixin la guàrdia i no menystinguin el risc de contraure el virus. Alhora reiteren un missatge de tranquil·litat per a aquelles persones que afronten la crisi amb angoixa i preocupació.

Si es creu haver estat infectat, haver estat en contacte amb algú que ha donat positiu o haver estat en algun lloc on s'hagi registrat un elevat nombre de casos, com Itàlia o Espanya, la recomanació demana estar alerta amb els símptomes (febre alta, tos, sensació de falta d'aire i/o malestar general) i en cas de presentar-ne trucar al 116.

Tots els experts consultats per aquest mitjà fan una crida a la calma i demanen que tothom es quedi a casa en la mesura del possible com a millor antídot contra la propagació del virus.