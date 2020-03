Dia 5: solidaritat i preocupació

A mesura que avança la crisi cada cop són més persones que afronten el futur immediat amb incertesa. Falten dues setmanes per final de mes i moltes petites i mitjanes empreses que s’han vist forçades a aturar la seva activitat veuen com la facturació ha caigut a zero. Sense ingressos, la viabilitat de molts comerços de proximitat, bars i restaurants que viuen al dia està seriosament amenaçada.

L’objectiu és evitar que la manca de liquiditat es converteixi en manca de solvència. La insolvència massiva de petits negocis desencadenaria una crisi sense precedents. Per això el Govern treballa en una llei òmnibus que aporti solucions a tot el teixit empresarial i social del país. És aviat per mesurar l’impacte de la crisi de la Covid-19, però les pimes demanen a l’executiu que no esperi a donar respostes a centenars de negocis que temen una recessió insuperable.