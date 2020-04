Fins a 40 peticions en només 24 hores pel servei de guardes d'infants

El cap de Govern, Xavier Espot, ha detallat que les guardes d'infants que es posaran en marxa la setmana vinent per ajudar aquelles famílies que tenen un fill menor de 14 anys a càrrec ja ha rebut 40 peticions en només 24 hores i que ara s'estan analitzant ja que sembla que algunes no s'adiuen a les condició que cal complir que és que la família hagi de començar a treballar la setmana vinent. Espot ha garantit que es compliran les mesures de seguretat sanitària recomanades i adaptades "a la realitat" de nens petits i d'una activitat educativa que, ha volgut incidir, no substitueix l'escola sinó que és un complement. Aquest servei es durà a terme amb col·laboradors educatius i personal del ministeri d'Educació, ja que tal com ha explicat Espot els docents treballen telemàticament.

Quant a l' ajuda per a les famílies que es troben amb un fill o una persona amb discapacitat a càrrec i que en el primer paquet de mesures era del salari que tinguessin i en aquest segon paquet de mesures que entrarà en vigor a finals de mes o principis del mes de maig serà del salari mínim, Espot ha negat que hi hagi retard en el pagament i ha recordat que el reglament que estipula aquestes ajudes ha estat aprovat recentment i que amb la "màxima celeritat" es donarà resposta a les demandes presentades.