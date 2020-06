Força gent i vendes en el primer cap de setmana amb les dues fronteres obertes

L'eix comercial de les parròquies centrals, i principalment l'avinguda Meritxell, s'han tornat a omplir de turistes amb bosses de compra a les mans. Així, el primer cap de setmana sencer d'obertura de les dues fronteres ha portat més visitants al país i ha anat bé per les vendes. Després que el diumenge passat amb l'obertura de la frontera espanyola no hi hagués l'afluència de gent que es podia esperar, en aquest primer cap de setmana sencer sí que s'ha notat que han estat més els espanyols que han decidit acostar-se fins al Principat per fer les compres. Ja durant tota la setmana s'ha començat a notar l'arribada de més turistes, sobretot, d'espanyols a les parròquies centrals, on alguns botiguers han declarat que les vendes i la gent han estat superiors al que s'esperaven.

En general, empresaris del país amb els quals ha parlat l'Ara.ad, tant botiguers com gent de la restauració, fan una valoració positiva d'aquest primer cap de setmana amb la mobilitat restablerta als dos punts fronterers del país. Així, consideren que aquesta afluència de turistes és bona per les vendes i per l'economia del país i esperen que cada cop, amb la normalització de la situació, siguin més els que s'acostin a Andorra. Fins i tot, alguna d'aquestes botigues ha indicat que ha hagut de fer treballar a més personal del que tenien previst per aquest cap de setmana.

Tot i així, la frontera del riu Runer no ha registrat retencions en cap moment del cap de setmana segons es podia observar des de les càmeres de Mobilitat, el contrari del que va passar els primers dies al Pas de la Casa amb l'arribada dels turistes francesos que es van acostar per fer les seves compres.