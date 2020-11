El Govern flexibilitzarà “lleugerament” les mesures a bars i restaurants, a partir de dimarts

Dilluns acaba la vigència del darrer decret de les mesures restrictives aprovades pel Govern, i donat el context sanitari de millora “petita però constant”, es decideix, a partir de dimarts, un “alleugeriment” en algunes de les restriccions que afecten, principalment, a bars, restaurants i reunions tant d’àmbit familiar com laboral.



Als bars, el nombre màxim de persones per taula continuarà sent de dos, però en terrasses exteriors passarà a ser de quatre. La resta de mesures restrictives i organitzatives segueixen vigents. En restaurants s’incrementa de dos a quatre els comensals, tant a dins com a fora de l’establiment. L’ús de mascareta serà obligatori fins que els comensals siguin a taula. La resta de mesures, com la distància entre les taules o els horaris d’obertura, es prorroga.



Pel què fa a les reunions de familiars i amics també s’incrementa el nombre de persones de dos a quatre. En l’àmbit laboral, les reunions presencials també passen a ser de quatre persones.



“Si la tendència que estem tenint aquests darrers dies, en 10 o 15 dies com a màxim podríem estar parlant d’una ampliació dels horaris d’obertura dels establiments”, ha explicat aquest divendres el cap de Govern, Xavier Espot, preguntat per una nova flexibilització en les mesures que afecten principalment a la restauració.