Guants llençats al carrer, una nova realitat de la crisi sanitària

La crisi sanitària de la Covid-19 està portant diferents noves realitats i una d'elles és la gestió dels residus que han de fer els diferents departaments d'Higiene i Medi Ambient dels comuns. Dilluns, des d'Encamp denunciaven el fet que alguns ciutadans abandonin deixalles en zones naturals com els cortals. I des del comú d'Andorra la Vella assenyalen una "nova realitat" que manifesten que per sort no és generalitzada però que comporta que els serveis de neteja hagin de retirar sovint guants de plàstic als exteriors de botigues i establiments comercials. Els voluminosos deixats a la via pública són un altre dels 'problemes' freqüents.

Així, des del comú de la capital destaquen que la reducció de la mobilitat dels ciutadans (i el fet que no hi hagi turisme) fa que, "en general, els carrers estiguin més nets". Posen èmfasi en el fet que les incidències "més destacables" són el dipòsit al carrer de residus voluminosos (electrodomèstics, mobles, etcètera) sense avisar el departament d'Higiene. Des del comú fan, per aquest motiu, una crida perquè la gent respecti la normativa i truqui al consistori perquè els indiquin què han de fer amb aquests residus. Al principi del confinament, a més, la gent deixava els voluminosos igualment al carrer encara que s'havia comunicat que no es feia aquesta recollida.

El comú també indica que s'han detectat alguns episodis "molt puntuals" de 'botellón' amb restes en algunes zones amagades.

Des d' Ordino expliquen que s’han trobat "puntualment" al camí Ral alguna bossa d’excrements de gos, guants o mascaretes, però afegeixen que es tracta d'un fet "molt puntual". Asseguren que, en general, "tot està molt correcte, i en particular els accessos als berenadors que és on se solia trobar més brutícia" anteriorment al confinament de la població.

Altres corporacions, com per exemple Sant Julià de Lòria, manifesten que no han tingut "problemes greus" pel que fa a la gestió dels residus i afegeixen que, en general, "la gent està sent cívica".