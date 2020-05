Menys classes presencials, grups reduïts d’alumnes i a dinar a casa

Encara és aviat per saber de quina manera es reprendrà el curs escolar a partir del setembre. De fet, encara no està clar ni com s'acabarà el d'enguany. Els professionals de l'educació debaten des de fa setmanes com s'hauran d'organitzar les classes un cop es retorni a la nova normalitat. "Hi ha moltes propostes i idees a sobre de la taula, però encara és d'hora per saber quines són viables i quines no", explica una professora de secundària de l'escola andorrana.

Entre les mesures que més força estan agafant hi ha la limitació del nombre d'alumnes en cada aula i en cada centre, sortir al pati per torns, esgraonar les entrades i les sortides perquè els estudiants no coincideixin als passadissos i zones comuns, reduir les classes presencials i potenciar les virtuals, o concentrar l'assistència en horaris intensius als matins perquè a les dues els escolars puguin anar a dinar a casa. "El que està clar és que anar a l'escola ja no serà com abans", subratlla una mestra de primària consultada per l'Ara Andorra.

Des d'aquest dilluns el personal docent pot accedir als centres a buscar material. També per fer reunions o tutories amb alumnes i pares. La possibilitat d'acabar el que resta de curs de manera presencial és una opció que interessa sobretot per als alumnes que acaben cicle, com per exemple els de sisè de primària o els de quart de secundària. "Estaria bé que almenys tots els estudiants, del curs que sigui, poguessin venir alguna setmana abans de les vacances d'estiu per tal de tancar el curs i donar-los pautes de cara al proper, en el que s'hauran d'acostumar a anar a l'escola amb moltes mesures de seguretat i continuar treballant des de casa les diferents matèries i assignatures".