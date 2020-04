L’OMS demana que el desconfinament es faci lentament

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha fet una recomanació a tots els països perquè aixequin les mesures sanitàries contra la propagació del coronavirus de manera lenta i progressiva. El director general d'aquest organisme, Tedros Adhanom, ha destacat que en alguns països els casos positius s'han duplicat en pocs dies mentre que la desacceleració de la corba es produeix d'una manera "molt més lenta".

En una compareixença de premsa, Adhanom ha explicat que les decisions per aixecar les mesures restrictives s'han de basar primerament en "protegir la salut de les persones" i, posteriorment, "atenent a allò que se sap fins a la data del nou coronavirus i de com es comporta". Ha afegit que tot el que es coneix de la Covid-19 és que es propaga més fàcilment en espais tancats com ho poden ser les residències d'avis, i que la ràpida detecció de casos per mitjà de tests, l'aïllament de les persones infectades i el seguiment dels contactes són mesures essencials per combatre la transmissió del virus.

El director general d'OMS ha manifestat que un com els països comencin a registrar una davallada en la taxa de contagis poden anar aixecant restriccions i ha insistit que aquest aixecament en cap cas no es pot fer de manera ràpida. En aquest sentit, ha avançat que aquest dimarts l'OMS publicarà una nova estratègia per ajudar els països a tornar a la vida normal.