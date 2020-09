Príncep Benlloch tindrà un nou espai públic el mes de novembre

A mitjan novembre l’avinguda Príncep Benlloch d’Andorra la Vella comptarà amb un nou espai públic i un petit parc infantil. I és que cap a aquesta data és previst que estiguin enllestits els treballs que s’estan fent al número 41 de l’esmentat carrer i que suposaran la creació d’una petita plaça i d’un espai per als infants.

L’obra, que va ser adjudicada per la corporació comunal per un import de 158.920 euros, suposarà l’enderrocament del mur que hi ha en aquest punt de l’avinguda i la construcció, a nivell del carrer, d’una plaça que estarà decorada com si es tractés d’un tauler d’escacs. Tot just sota d’aquesta plaça, al carrer de Tobira, s’hi construeix un parc infantil que tindrà gronxadors per als més petits.

El terreny on es fan aquests treballs, que van començar fa un parell de setmanes, és una parcel·la que dona al carrer de Tobira i a l’avinguda Príncep Benlloch i que compta amb 110 metres quadrats. El comú l’ha llogat per un preu de 700 euros al mes. Els treballs s'emmarquen en el projecte d'embelliment de l'avinguda que el comú d'Andorra la Vella ja va iniciar el mandat passat i que té la voluntat de finalitzar en aquest.