Prop 300.000 euros per millorar la via pública de Sornàs

El comú d'Ordino treballa en dos projectes de millora de la via pública al poble de Sornàs per un cost estimatiu total de les obres de 299.000 euros i un termini d'execució de vint setmanes. Tal com expliquen des del comú, el primer projecte consisteix en el condicionament de les fargues de Sornàs, una zona que es troba a la CG3, just en el tram de la rotonda d'entrada al poble. Així, els treballs i l'adequació de la zona consisteix en col·locar una barana de fusta protectora, refer la voravia i pintar quinze places d'aparcament. A més, es pintarà un pas de vianants en tractar-se d'una zona de pas, ja que és on es concentra la parada d'autobús, el semàfor i un dels accessos al camí ral.

El segon projecte consistirà en habilitar i ampliar l'aparcament que es troba a l'entrada del poble, al prat de la Molina, que actualment és de terra. Des de la corporació expliquen que la nova infraestructura tindrà capacitat per a 26 vehicles i inclourà una plaça amb carregador elèctric i una altra per a mobilitat reduïda. Aquests dos projectes van sortir a concurs el dimecres passat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) i les persones interessades a participar en el concurs poden presentar les propostes abans de les 12 hores del dia 3 de desembre al Servei de Tràmits.

D'altra banda, després de fer-se pública l'adjudicació definitiva de la desena subhasta de les places de l'aparcament de la Covanella, encara resten fins a onze places d'aparcament per a vendre, segons informen des del comú.