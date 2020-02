Punt de trobada per a les famílies i els jugadors

L’onzena edició del Saló del videojoc ha donat aquest divendres el tret de sortida a tres dies de celebració al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. La vocació de la cita és que sigui un punt de trobada per a les famílies i també perquè els jugadors puguin compartir una estona entre ells. Per aquest motiu els tornejos seran presencials i hi ha jocs per a totes les edats, des del 4-5 anys als adults.

El ministre d’Ordenament Territorial i president del consell d’administració d’Andorra Telecom, Jordi Torres, ha posat en relleu que s’espera una afluència similar a les 6.000 persones registrades en anteriors edicions i que el que els “interessa” és que hi assisteixin “moltes famílies i que puguin gaudir de les noves experiències dins les noves tecnologies”. És, ha remarcat el ministre, un saló “molt interactiu i entretingut per a tota la família”.

651x366 Jugadors al Saló del videojoc. / M. F. (ANA) Jugadors al Saló del videojoc. / M. F. (ANA)

Un dels trets novedosos d’aquesta onzena edició és que hi haurà fins a 150 posicions de jocs, una xifra que supera en molt la quarantena d’altres edicions. Al seu torn, el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, ha destacat que el saló ha “seguit l’evolució tecnològica dels jocs” i en aquesta cita es poden trobar “totes les plataformes” existents. En aquest sentit, ha manifestat que és un repte i una inversió important per a la companyia, precisament, garantir que tant els jocs com els ordinadors instal·lats segueixen “les últimes tendències”. Aquest any s’ha incorporat el fet que es pugui jugar amb el telèfon mòbil.

I incidint en aquesta vessant de punt de trobada, Nadal ha emfasitzat que s’hagi apostat pels tornejos presencials perquè els jugadors “es vegin els uns als altres”. En aquest sentit, el cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Joaquim Dolsa, ha manifestat que salons com aquest “ensenyen” que la imatge d’individualitat que es té dels jocs “pot ser d’una altra manera”. En aquest sentit, ha subratllat que el saló sigui “un espai familiar, obert i participatiu” i ha mostrat la satisfacció de la corporació d’acollir aquesta cita.

651x366 Jordi Torres, Joaquim Dolsa, Miquel Nicolau i Jordi Nadal, en un dels jocs. / M. F. (ANA) Jordi Torres, Joaquim Dolsa, Miquel Nicolau i Jordi Nadal, en un dels jocs. / M. F. (ANA)

El saló estarà obert aquest divendres fins a les 21 hores. L’horari el dissabte serà d'11 a 21 hores mentre que diumenge serà d’11 a 19 hores. A banda dels tornejos i els jocs amb mòbil cal destacar els jocs de realitat virtual.

En el marc d’aquesta cita, el ministre d’Ordenament Territorial ha defensat el servei que Andorra Telecom dona als seus clients i ha afegit que l’empresa és “ capdavantera” i que “fa inversions perquè els usuaris tinguin un servei de primer nivell”. En aquest sentit, ha destacat els resultats que s’obtenen en les enquestes de satisfacció. Pel que fa a les crítiques per l’ús que el Govern fa dels beneficis de la companyia, Torres ha manifestat que es fan servir en benefici de la població.