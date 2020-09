Quin és el protocol quan hi ha un positiu a una aula?

Ho venen advertint les autoritats sanitàries, que des d'aquest inici de curs i durant els propers mesos serà habitual el degoteig d'aules d'escoles del país que s'han d'aïllar perquè hi ha algun positiu entre l'alumnat. Mentre França anunciava aquesta setmana que fins que no es doni un mínim de tres contagis al mateix nucli no s'enviarà els alumnes cap a casa, a Andorra, on un positiu és suficient per aïllar l'aula, cada dia es registren casos nous d'aules que han de tancar temporalment.



Aquest dimarts ha tocat a l'escola andorrana de segona ensenyança d'Ordino, parròquia on ja hi havia una classe afectada, però en aquest cas del centre francès. Els pares de l'aula afectada han rebut una carta amb data d'aquest dimarts, que anuncia que seguint les consignes del ministeri de Salut s'ha hagut d'aïllar l'aula per contacte d'un alumne positiu.



A partir d'aquí, l’àrea de Promoció, Prevenció i Vigilància de la Salut (APPVS) del ministeri s'ha de posar en contacte amb les famílies d’aquests alumnes per tal de concretar hora per fer-los la TMA i/o els testos serològics.



Això comporta que mentre duri l'aïllament, les activitats lectives presencials d’aquesta unitat han d’anul·lar-se (entre 10 i 14 dies) excepte per aquells alumnes que hagin passat la malaltia prèviament. L’aïllament es podrà escurçar si la prova del dia 10 de seguiment surt negativa.



Segons explica la missiva, els alumnes continuaran l’aprenentatge via telemàtica. Els docents es posaran en contacte amb els alumnes via 'zoom' i 'classroom' i organitzaran les sessions lectives per tal que puguin continuar treballant de la manera el més normalitzada possible.



Pel què fa al cas concret de secundària d'Ordino, el centre ha posat en quarantena també una alumna d'una altra classe que havia tingut contacte amb la que ha donat positiu. I no descarten posar més alumnes en quarantena, en espera d'acabar de perfilar la cadena de contactes.