Sis detinguts per tinença de drogues durant la darrera setmana

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de sis persones durant la darrera setmana per delictes contra la salut pública. En concret, el divendres passat les autoritats va detenir a Sant Julià de Lòria tres homes residents de 20, 21 i 25 anys per la possessió de 4,2 grams d'speed. Els fets van tenir lloc pels volts de les 21 hores i la detenció es va efectuar després d'un control de vehicles rutinari.

A més a més, el mateix divendres però a les dues de la matinada, la policia va controlar un home resident de 21 anys després de ser detectat amb una pastilla d'èxtasi a la via pública. Dos dies més tard, el Cos de Policia també va haver de detenir a dues dones, de les quals no s'especifica l'edat ni la nacionalitat, per atemptar contra la salut pública.