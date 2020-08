Via lliure al trial i restriccions per al motocròs i l'enduro

El darrer ple del comú de Sant Julià de Lòria, celebrat a final de juliol, va aprovar una ordenació que, segons ha explicat aquest dijous cònsol Josep Majoral des del berenador de Sant Cristòfol, “feia temps que demanava gent de la parròquia”, i que és una ordinació que regula l'accés rodat i motoritzat. “Ha estat una necessitat cada cop més important, per com s'estan destrossant els camins de Sant Julià”, ha dit Majoral.



L'ordinació recull que la moto de trial podrà circular per tots els camins de la parròquia. I en canvi, les d'enduro i motocròs tindran un accés restringit perquè són les que més marquen els camins. “Ara estem en la segona fase, d'aplicació de l'ordinació”, ha dit el cònsol, que ha enumerat agents de circulació, banders, la policia i properament el personal del departament de boscos, que també podran denunciar per incoar un expedient.



L'ordinació preveu un apartat específic, segons el qual en la pista rodada de camí forestal hi podrà passar tot tipus de vehicle durant tot l'any, excepte els tres mesos de desgel, que el trànsit estarà absolutament restringit a tot tipus de vehicles motoritzats.



“La voluntat de l'administració és controlar i regular tot l'accés motoritzat en pro del medi i de la parròquia en general”, ha resumit Majoral. “Teníem la necessitat de regular-ho per l'estat dels camins, ho hem fet havent-ho parlat amb la Federació de Motociclisme i escoltant a tothom”, ha conclòs el cònsol.