Acaben en disputa el 80% de les herències

Andorra la VellaLes herències, en la seva naturalesa, sovint esdevenen "conflictes" comportant una sèrie d'implicacions legals i emocionals que no sempre es gestionen de manera adequada. Així ho ha explicat l'advocat i vicepresident de la societat catalana d'experts en successions, Alejandro Ebrat, en les declaracions prèvies a la seva conferència d'aquest divendres a l'Art Hotel. En concret, Ebrat ha explicat que el 80% de les herències generen conflictes perquè "no es fa bé el disseny testamentari". Aquesta situació es complica especialment quan es barregen "els sentiments, familiars polítics, diners, empresa familiar", creant així un escenari propici per a les disputes.