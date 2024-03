Andorra la VellaEl grup Acció Feminista d'Andorra ha convocat una manifestació per aquest divendres 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Així ho han anunciat en les seves xarxes, sota el lema "Que no et silenciïn!"

La convocatòria és a les 19:30 hores, a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany, on començarà la marxa.