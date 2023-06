Les accions populars del casino encara es poden demanar tot i haver exhaurit les disponibles

Andorra la VellaLa venda d'accions del casino Unnic va començar el 12 de juny i en quinze dies el nombre de peticions ja supera les sis mil teòricament disponibles. La reserva estava previst que finalitzi el 31 de juliol, però podria avançar-se en cas que la demanda superi molt l'oferta. Les peticions, de moment, es mantenen obertes perquè els propietaris del centre d'oci volen que estiguin repartides al màxim possible i que tothom que en demani pugui tenir alguna.

La societat va posar a la venda 6.000 accions populars per import de 1.000 euros cadascuna, la qual cosa representa una emissió total que s'eleva fins als 6 milions d'euros. Aquest volum d'accions, que corresponen a la classe B, suposen el 10% de la companyia i responen a complir amb l'obligació establerta en el plec de bases quan es va guanyar el concurs. Aquests títols no donen dret a formar part de les decisions del Consell d'Administració. Hi ha un tipus d'accions institucionals, destinades en importants paquets a grans inversors, que s'estan negociant actualment i que representen un volum més gran del total de les que s'han posat a la venda.