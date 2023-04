Acomiadats la majoria dels conductors temporals que va contractar Coopalsa

Andorra la VellaEl gerent de Coopalsa, concessionària del servei de bus gratuït, Gabriel Dallerés ha explicat que gairebé tots els conductors peruans que es van contractar com a temporers van ser acomiadats perquè no els consideraven aptes. Han estat substituïts per una vintena d'empleats d'altres nacionalitats.

Dallerés, en declaracions a Andorra Televisió, també ha constatat que per millorar la mobilitat s'haurien d'estudiar altres alternatives com un tramvia. "Sí que pensem que ha d'haver-hi solucions de futur que complementin el que s'està fent en busos. I si parlem d'un tramvia o de coses molt diferents".

El gerent ha reconegut que ha baixat la satisfacció dels usuaris respecte a la puntualitat del transport públic. L'explicació, més enllà dels casos de congestió per obres com les del Prat de la Creu, seria perquè "pot haver-hi un 5% d'expedicions que poden tenir algun problema de trànsit. Després hi ha un possible accident, un possible acte que no s'ha avisat a temps i que bloqueja la circulació ordinària i això pot passar".