Acord per a la seqüenciació del genoma

Andorra la VellaActua Innovació i el Centre de Regulació Genòmica (CRG) han signat un acord de col·laboració que posicionarà Andorra per primera vegada en el mapa internacional de la seqüenciació del genoma, que entre d’altres permet que alguns éssers vius del país formin part del catàleg internacional de la biodiversitat, en seguiment de les recomanacions de la Comissió Europea en l’àmbit de la sostenibilitat i la conservació dels ecosistemes, segons informen des d'Actua.

Per part del Principat, ha signat l'acord aquest dilluns el secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, en presència del director d’Actua Innovació, Marc Pons. Galabert ha explicat que “l’acord suposa que Andorra s’apropi cap a un àmbit de coneixement que pot aportar moltes oportunitats en l’àmbit de la salut humana i la biodiversitat. De fet és la primera vegada que el país participa en un projecte d’aquest abast”.

El Centre de Regulació Genòmica de Barcelona és un dels instituts d’investigació pioners al món en l'àmbit de la genòmica, tant a nivell de recerca com en el foment de 'start-ups' del sector de la biomedicina a través de la transferència de tecnologia. En aquest sentit, el director del CRG, Luis Serrano, ha assenyalat que “amb un gran nombre d’espècies en perill d’extinció, el planeta afronta una crisi sense precedents. La seqüenciació genòmica de les espècies és important per veure la variabilitat de les poblacions i l'existència de varietats que cal conservar, aportant nous coneixements que salvaguarden la biodiversitat, els ecosistemes, la salut de les persones i economies mundials. Els genomes de referència d'alta qualitat només existeixen per a una petita fracció de les espècies europees. Aquest acord és un bon primer pas per solucionar aquest problema".

La participació d’Actua Innovació i el Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya d’Andorra al consorci ERGA (European Reference Genome Atlas) de la mà del CRG, posicionarà Andorra per primera vegada en el mapa internacional la seqüenciació del genoma d'espècies autòctones, alimentant aquest projecte únic d'atlas genòmic per tal de protegir la biodiversitat i contribuir al coneixement científic de l'evolució i l'adaptació d’espècies, al potencial terapèutic i biotecnològic de certes molècules actives dels diferents regnes d'éssers vius.

ERGA és una iniciativa ambiciosa amb l'objectiu de capturar la biodiversitat d'Europa a través de la seqüenciació i generació de genomes de referència d'alta qualitat. L'objectiu és seqüenciar espècies de rellevància per a l'agricultura, les plagues, la funció dels ecosistemes i per estabilitzar la pèrdua d'espècies en perill d'extinció.

“Per la seva singularitat geogràfica (amb gairebé 2000 metres, és el país amb l’elevació mitjana més gran d’Europa), i l’ambició d’esdevenir una reserva de la biosfera, Andorra constitueix un entorn ideal per dur a terme un projecte pioner de genòmica de biodiversitat, una àrea en la qual el CRG es vol posicionar estratègicament dins d’Europa,” afirma el doctor Roderic Guigó.

L’acord també preveu la creació d’una beca de doctorat conjunta entre Actua Innovació i el CRG. En la primera edició, aquesta beca s’ha assignat al laboratori del doctor Roderic Guigó, al CRG. El beneficiari de la beca entrarà a formar part del grup de recerca del doctor Guigó, que centra la seva activitat en la biologia computacional del processament d’RNA amb diferents aplicacions. El CRG és un centre internacional de recerca biomèdica que compta amb més de 400 investigadors de 41 països diferents i que està reconegut per la Comissió Europea com a centre d’excel·lència en recerca.

La beca que s’ofereix, permetrà adquirir les competències necessàries per al camp de la recerca en les següents àrees interrelacionades, com són la genòmica i transcriptòmica, la bioestadística i l’anàlisi de dades, aplicats a diferents àrees com la biodiversitat o la bioseguretat, a través de la recerca d’infeccions com la Covid-19, entre d’altres.