Activades més de 350 fases grogues i 4 negres durant aquest hivern

Andorra la VellaDurant aquest hivern s'han activat un total de 358 fases grogues, 4 fases negres i cap fase vermella ni taronja, segons ha revelat aquest divendres el director del servei de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX), David Palmitjavila, durant la roda de premsa telemàtica de presentació del balanç de la temporada de viabilitat hivernal 2020-2021, que implica el Govern, els comuns, Mobilitat, la policia, Protecció Civil i el servei meteorològic. De les tres valls principals del Principat, s’han activat més fases a la vall del Nord, amb 185, seguida de la vall d’Orient, amb 152, i en últim lloc la vall central amb 25.

Balanç de la temporada de viabilitat hivernal

"Ha estat un any en què no ha nevat amb grans quantitats, el gruix màxim ha estat de 100 cm, el tercer valor més baix en els últims 37 anys; en canvi, sí que ha nevat de forma molt constant durant molts dies de la temporada, així que segurament en anys anteriors en què havia nevat molt no havíem hagut d'activar tantes fases perquè havien estat més concentrades, però aqueta vegada hem hagut de sortir força dies per ser constants en poques quantitats i amb gel que perilla la carretera", ha explicat Palmitjavila. En els anys anteriors, s'havien hagut d'activar entre 251 i 433 fases.

Durant la campanya hivernal, que comença l'1 de novembre i acaba el 30 d'abril, el COEX ha hagut de fer diverses actuacions, sobretot durant el servei de guàrdia que comença a les 4 de la matinada. Així doncs, s'han netejat de neu 140 quilòmetres de carretera i s'ha hagut de sortir fins a 160 dies. Pel que fa al sistema de protecció antiallaus, s'han hagut de fer tres sanejaments en tres zones i activar vuit plans d'emergència.

Palmitjavila també ha presentat l'informe de progrés 2020 del servei. En aquest sentit, ha explicat que les línies d'actuació es basen en tres eixos: un canvi cultural que suposa planificar les tasques amb l'objectiu de racionalitzar la despesa, la innovació tecnològica i la millora en la comunicació de les actuacions. "Amb el pressupost que tenim arribem a fer el manteniment bàsic de la xarxa viària, però després hi ha una reflexió a fer ja que no només hem de treballar per mantenir, sinó que hem de poder participar en l'inici dels projectes, ja que si un projecte està definit en clau de manteniment hi ha una economia d'escala a nivell de la població i del pressupost. Si se sap d'un inici qui l'haurà de mantenir i quants diners s'han de posar per aquest manteniment, això facilita que es redueixi", ha afirmat el director del COEX.

Per últim, cal destacar que en el decurs de l’any 2020 els efectius del COEX han realitzat 88 sortides d’urgència i han hagut d'intervenir en 29 accidents (en un any normal són un centenar) provocats per la circulació de vehicles, una xifra inferior al 2019 a causa del descens de la mobilitat provocada per la pandèmia de la Covid-19. De la mateixa manera, l’any 2020 hi ha hagut menys intervencions en el taller mecànic que manté els vehicles que depenen del Govern (698 en front les 1.029 de l’any 2019) a causa també del coronavirus i al trasllat a la nova base central.