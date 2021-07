Les actuacions infantils, principal novetat del cicle ‘Ritmes, capital musical’

Andorra la VellaMalgrat que l'any passat el comú d'Andorra la Vella decidir suspendre el 'Ritmes menuts' a conseqüència de les restriccions sanitàries, una sèrie d'actuacions infantils que s'emmarquen en el cicle 'Ritmes, capital musical', la corporació ha decidit enguany apostar per un programa adreçat al públic familiar, especialment als més menuts. D'aquesta manera, el comú ha programat cinc actuacions que es desenvoluparan a la plaça de l'antiga caserna dels bombers i que tindran lloc tots els dilluns d'agost a partir de les 19 hores.

Segons han comentat aquest dijous el conseller de Cultura i Promoció Turística de la capital, Miquel Canturri, i el programador cultural, Josep Maria Escribano, el fet de plantejar activitats pels infants mitjançant gèneres musicals, artístics o creatius, hauria de ser un factor clau dels sistemes educatius, ja que, en aquest cas, "les cinc propostes dissenyades són molt interessants per a la canalla". Escribano ha detallat que totes les actuacions tenen el component de la diversió com a principal factor, i s'estructuren a través de contes, jocs i sorpreses.

Així doncs, el dilluns 2 d'agost s'oferirà 'Les increïbles històries del Dr. Klüpper', una proposta basada en contes i cançons familiars; el 9 d'agost serà el torn de 'Pastorets rock kids', un format que combina teatre i música a ritme d'ska, funky i rock; el dia 16 hi haurà una 'Pluja de colors' a càrrec de Les Coloraines Bans, que oferirà un viatge musical amb cançons inèdites i d'estils molt diferents; el dia 23 el cicle pels més petits continuarà amb l'espectacle 'En Rikus se'n va a la selva', i per cloure el programa, el dilluns dia 30 hi haurà una sessió de poesia pop dels Pentina el gat, que presentaran el seu espectacle 'Vers per on' juntament amb poemes de Núria Freixa.

D'altra banda, entrant al detall del 'Ritmes, capital musical', per aquesta edició s'han estructurat fins a nou actuacions que també tindran lloc a la plaça de l'antiga caserna dels bombers, tot i que en aquest cas s'iniciaran a partir de les 19.30 hores tots els dimarts i dijous d'agost. Canturri ha explicat que es tracta d'una "molt bona hora" en un mes en què Andorra s'omple de turistes, i la majoria d'ells passegen per l'eix comercial de la capital. Aquest fet, per tant, afavoreix l'arribada d'un major públic, malgrat que en el recinte només es permetrà l'entrada d'un centenar de persones, que hauran d'estar asseguts i respectant les distàncies de seguretat.

En aquest cas, el cicle donarà el tret de sortida el dia 3 amb una sessió de rock'n roll amb The Bazaga's, mentre que el dijous 5 hi haurà un tribut a la música disco amb el grup Operación disco. El dia 10 s'oferirà una sessió de música francesa amb 'Mon petit món', que interpretaran temes de jazz manouche, cançó francesa i swing. Per al dijous dia 12 s'ha programat un tribut a Jarabe de Palo, que sota el títol 'El lado oscuro', retrà un homenatge a la música i trajectòria de Pau Donés i el seu equip.

De cara a la setmana següent, el dia 17 arribarà tot un clàssic del cicle: les havaneres, de la mà del grup Sons d'alta mar; i el dijous 19 el públic podrà gaudir amb una autèntica sessió de rhyhtm n'blues de finals dels anys 50 i principis dels 60 amb els The Rhyhtm Treasures. Per finalitzar el porgrama, el dia 26 hi haurà un tribut a Michael Jackson a càrrec del grup 'I want u back', i el dia 31 s'oferirà un nou tribut, però en aquest cas a Sopa de Cabra, a càrrec de la formació Malparits.

Finalment, el conseller de Cultura del comú ha afirmat que l'organització d'aquest programa "és un bon exemple del que està fent el comú per dinamitzar les zones comercials. Penso que és important que els visitants que tenim a Andorra vegin que el país està actius, i que oferim més coses que el comerç". En aquest sentit, ha destacat la dinamització que aporta a zones com Meritxell, Riberaygua i Travesseres, i el Fener Boulevard.

Incertesa per la Temporada de Música i Dansa

En relació amb la nova Temporada de Música i Dansa d'Andorra la Vella, Escribano ha reconegut que actualment es treballa amb incertesa tenint en compte l'evolució de la pandèmia. Tot i això, ha posat en relleu que de cara al curs vinent s'espera poder dur a terme esdeveniments d'una manera més normalitzada "amb l'interrogant que pot haver-hi alguna soca que ens vingui de forma inesperada". És per això que ha manifestat que s'està treballant de manera coordinada amb el comú per tal que la temporada tingui continuïtat de cara a la tardor i poder celebrar així alguna actuació de cara a finals d'any.

En aquest sentit, Canturri ha assenyalat que el Centre de congressos de la capital, indret on es desenvolupen els esdeveniments, està totalment preparat per acollir les actuacions de manera segura, ja que se supera la distància mínima entre persones i la infraestructura compta amb un bon nivell de ventilació. "Estem molt per sobre del que ens demana el Govern", ha sentenciat.