Acusa l'hospital de negligència per la mala col·locació d'una pròtesi al maluc que li limita la mobilitat

Andorra la VellaUn home imputa una negligència mèdica al facultatiu que li va practicar una intervenció al maluc esquerre, implantant-li una pròtesi, de la qual va resultar una dismetria que li produeix una limitació important de la mobilitat. L'home reclamava que fos el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària qui fos responsable subsidiari de la negligència perquè l'operació es va fer a l'hospital, tot i que el metge el va intervenir de forma privada. El facultatiu feia guàrdies per a l'hospital, però la intervenció no es va realitzar dins d'aquestes guàrdies sinó en la seva faceta per compte propi.

El Tribunal Superior ha rebutjat la petició de l'home per dos motius. En primer lloc, perquè la negligència mèdica s’atribueix en la demanda al metge privat que va practicar l’operació i no a cap altre dels professionals que l’Hospital hagués pogut posar a disposició d’aquell per coadjuvar en la intervenció. I, en segon terme, perquè el fet que el cirurgià pugui tenir concertada la utilització de les instal·lacions hospitalàries no altera la naturalesa jurídica privada de la seva actuació, ni situa en l’àmbit dels serveis públics una intervenció professional que el facultatiu va realitzar per compte propi, sense formar part de l’estructura del SAAS, del qual només depenia per a la realització d’una altra activitat, com és la prestació de guàrdies.