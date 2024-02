Les acusacions de Mendoza a Andorra que recull la sentència del judici

Andorra la VellaVanessa Mendoza va ser absolta del delicte contra el prestigi de les institucions del qual l'acusava la fiscalia liderada per Alfons Alberca. El nou fiscal general Xavier Sopena va decidir no recórrer i l'absolució és definitiva. La sentència absolutòria del Tribunal de Corts inclou les acusacions que havia fet la líder d'Stop Violències a l'ONU. El dubuix que va fer Mendoza d'Andorra davant del món es recull en la sentència:

1- Les treballadores socials es dediquen a fer patir voluntàriament a les dones malaltes.

“(...)No sabemos la proporción, pero hemos asistido a mujeres muy enfermas, postradas en la cama, con dolores y un sufrimiento importantey los servicios públicos no solo no han respondido adecuadamente, sinó que no han escuchado a la mujer, destacar que cuando hemos dado la alarma por estos casos extremos, las trabajadoras sociales eran conocedoras de la situación, han bloqueado recursos intencionadamentey no ha habido ninguna consecuencia para las profesionales ni reparación para las afectadas”

2- Govern aprofita que les dones pobres demanen ajudes a l'Estat per quedar-se els seus fills

“(...) el gobierno realiza retiradas masivas de menores por una situación económica”. “(...) hemos presenciado como el hecho de solicitar ayudas económicas del estado por parte de madres sin suficientes recursos económicos provoquen una investigación de estas mujeres, y hemos detectado, aun estando empleada la mujer, un alto índice de retirada de menores a madres en esta situación, entre 2018 y el primer trimestre del 2019 han llegado a nuestra entidad 5 casos, el estado no ha puesto medidas sociales para mejorar la situación de estas mujeres, sinó que las ha perseguido y está llevando a cabo retiradas de menores masivamente por una situación económica (...)”

3- Govern amaga la violència sexual de les nits

“(...) existe un problema grave de violencia sexual nocturna acrecentado por el alcoholismo, que el gobierno se esfuerza por ocultar”. “Aunque el acoso callejero es constante, en Andorra no hay leyes contra esto, aún se cree que son actitudes de flirteo ...”.

4- Govern exerceix violència contra les dones joves portugueses

“(...) Hemos detectado violencia estructural y de género explícita e implícita por parte del estado hacia mujeres hijas de inmigrantes, como son las mujeres jóvenes portuguesas, de una forma sutil y perversa”.

5- La Gavernera tracta a les menors com a delinquents

“Hemos constatado que el centro de acogida a la infancia (CAI) llamado La Gavernera es un lugar bastante inseguro para la infancia que vive allí (...) los y las menores de dicho centro son tratadas como menores delincuentes, sin darles oportunidad de ver en condiciones dignas a sus madres y sus padres (...)”

6- S'obliga les dones embarassades a tenir els fiils ni que siguin adolescents

“Maternitat imposada a les nenes, adolescents i dones adultes”.

7- Quan hi ha divorci es fa un peritatge a les dones per si estan boges.

“En divorcios conflictivos sólo se realizan pruebas psiquiátricas a las mujeres para ver el estado de su salud mental. Normalmente los hombres no son peritados”.