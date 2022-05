Adequació per 130.000 euros de la pista poliesportiva de Sant Julià per a encabir-hi la Federació de Patinatge

Sant Julià de LòriaLa Federació Andorrana de Patinatge disposarà ben aviat d'un nou espai per a entrenar i disputar competicions a Sant Julià de Lòria gràcies al conveni que la seva presidenta, Carmen Santamaria, ha signat aquest dijous amb el comú de Sant Julià de Lòria i el Govern. Així doncs, el ministeri de Cultura i Esports destinarà 130.000 euros a l'adequació de la pista poliesportiva de LAUesport amb l'objectiu d'instal·lar parquet i unes tanques perimetrals per tal de donar les condicions òptimes a membres de l'equip d'hoquei i de patinatge artístic perquè puguin fer els seus entrenaments.

A banda de satisfer la demanda de la federació de disposar de nous espais, ja que en l'actualitat només compta amb el pavelló de l'Estadi Comunal d'Andorra la Vella, el cònsol major lauredià, Josep Majoral, ha explicat que la reforma de la instal·lació també permet a la parròquia diversificar la seva oferta esportiva, promocionar 'statges' d'equips d'alt nivell i donar un servei de major qualitat a les escoles lauredianes. Una vegada feta la signatura del conveni, l'objectiu és que l'equipament estigui enllestit entre els propers mesos de juliol i agost.

La incorporació dels equips d'hoquei i patinatge artístic no deixaran fora la resta d'esports que ara mateix s'entrenen en aquest espai. "És important que quedi clar que no es tracta de treure a ningú per a posar un altre tipus d'esport", ha volgut deixar clar Majoral. D'aquesta manera, està previst que a partir de la temporada vinent es faci un repartiment d'hores per accedir a l'espai que sigui equilibrat.

Al seu torn, Santamaria ha posat en relleu que "per a nosaltres era molt important disposar d'aquesta instal·lació perquè en el nostre esport necessitem coses molt específiques". Un segon objectiu, per tant, també serà el "d'apropar aquest esport al jovent de la parròquia", ja que a partir de l'estiu gaudiran d'un espai on el podran practicar i també es farà servir per a la celebració de competicions d'aquestes dues modalitats esportives. Solucionada aquesta demanda, Santamaria ha manifestat que la següent necessitat és disposar d'algun altre espai tancat per als esportistes de la modalitat d'skateborard.

Finalment, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha assegurat que "avui és un gran dia perquè, una vegada més, sumem esforços per donar solució a una necessitat d'espais". Es tracta, doncs, d'un acord que s'haurà d'anar repetint en altres parròquies tenint en compte l'augment d'esportistes i de llicències dels darrers temps amb la finalitat "de donar cabuda a tothom". En definitiva, la ministra ha indicat que la nova instal·lació "serà una cosa molt positiva per al patinatge i per a l'hoquei", ja que també podran conviure amb altres entitats, què és quelcom "que estem promovent des del ministeri d'Esports".