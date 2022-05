Adeu als aïllaments per als asimptomàtics o amb símptomes lleus

Andorra la VellaEls positius asimptomàtics o amb simptomatologia lleu ja no hauran d'aïllar-se ni estar en confinament. El Govern ha aprovat aquest canvi de les quarantenes gràcies a la bona situació sanitària actual i seguint les recomanacions dels organismes internacionals, tal com ha informat el ministre portaveu, Eric Jover, en la roda de premsa posterior al consell de ministre d'aquest dimecres.

Aquest canvi de model de vigilància també afecta a les baixes laborals, les quals deixaran de ser automàtiques, i només es faran per a aquelles persones que tinguin una simptomatologia elevada i no puguin anar a treballar com passa amb la resta de malalties. "A partir d'ara les baixes es vinculen per la simptomatologia" i seran els metges qui decidiran els dies necessaris, ha explicat. Així doncs, es passa a tenir un criteri similar al d'una malaltia com la grip. Per tant, es deixa a criteri personal, i la persona positiva haurà de valorar els símptomes que té.

Tot i així, des del Govern es recomana que en cas de ser positiu asimptomàtic, es minimitzin els contactes, es porti mascareta i es faci teletreball en la mesura del possible. D'altra banda, quan es té una simptomatologia moderada, que no impliqui anar a urgències o requereixi hospitalització, "el més prudent és quedar-se a casa i evitar els contactes", ha indicat el ministre. Pel que fa als professionals del SAAS i dels centres sociosanitaris positius, les mesures continuaran sent més restrictives a l'hora d'anar a treballar.

A més, l'executiu també ha flexibilitzat les mesures en els centres sociosanitaris. "Els residents només hauran de dur mascareta en espais interiors quan rebin visites" o quan la situació sanitària del centre ho requereixi, ha informat Jover.

322 positius en la darrera setmana

Pel que fa a les dades epidemiològiques, en la darrera setmana s'han detectat 322 positius que eleven la xifra de casos totals des de l'inici de la pandèmia a 42.894 persones. Des de dimecres passat també s'han donat 424 altes, que situen en 42.181 les persones que han superat la malaltia. Per tant, en aquests instants resten 560 casos actius. A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell continua havent-hi dues persones ingressades a planta i cap a la Unitat de Cures Intensives, i quant a l'afectació escolar, no hi ha cap aula sota vigilància activa ni passiva.