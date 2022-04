Adéu a la mascareta a les cases pairals

Andorra la VellaL'evolució a la baixa de la pandèmia del coronavirus permet al Govern continuar flexibilitzant les mesures de restricció que es van decretar al seu moment per evitar la propagació del virus entre la població i, sobretot, entre les persones més vulnerables com, per exemple, els padrins. D'aquesta manera, des de l'executiu, en concordança amb el ministeri de Salut, ha deixat sense efecte l'ús de la mascareta per als usuaris de les cases pairals.

A més, també han modificat la necessitat de fer servir una mascareta FFP2 per una de quirúrgica per poder visitar a les persones ingressades en centres sanitaris i sociosanitaris, a banda de per accedir al CAP i hospitals. El Govern també ha deixat sense efecte el control d'accés amb el passaport covid per a les visites a residències assistides sociosanitàries, llars residencials, centres de dia i cases pairals.

Finalment, han modificat i simplificat la periodicitat dels cribratges que es duen a terme a les residències, centres de dia i cases pairals.