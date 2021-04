Adjudicada per 1,5 milions la segona fase d'eixamplament entre el túnel de les Dos Valires i la cruïlla d'Anyós

AndorraEl Govern ha adjudicat per un import d’1,5 milions les obres d’eixamplament de la CG3, entre la sortida del túnel de les Dos Valires i la cruïlla amb carretera d’Anyós. Es tracta d’una segona fase de les obres que s’estan fent a la zona per fer més ampla la via de tal manera que compti amb tres carrils de circulació, i un voral per a bicicletes en sentit ascendent, per evitar els col·lapses de circulació que es produeixen en aquest punt en hora punta.

Serà l’empresa TP Unitas l’encarregada de dur a terme aquests treballs que tindran una durada de dotze mesos. Cal recordar que en aquest punt a hores d’ara s’estan duent a terme les obres de la fase 1, que és previst que acabin en breu. Llavors, arrencarà la segona, tal com informen des de l’executiu.

El consell de ministres també ha aprovat aquest dimecres l’adjudicació de les obres d’eixampla i rectificació de la CG5 a l’entrada d’Arinsal, més concretament del punt quilomètric 0,050 al 0,370. Les obres tindran un cost de 759.484 euros i serà Progec l’empresa encarregada de dur-les a terme. El termini d'execució es preveu en sis mesos. Tal com ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, els treballs serviran per corregir un revolt molt tancat que serà eixamplat.

També han estat adjudicats els treballs de protecció contra la caiguda de blocs rocosos a la CG1, a la zona de les Tarteres, a la parròquia de Sant Julià de Lòria. L’adjudicació ha recaigut en Inaccés per un import total de 220.043,76 euros. Els treballs hauran d’estar enllestits en tres mesos.

També es faran obres de rehabilitació al pont sobre el riu de Claperes a Escàs. L’adjudicació ha recaigut en Copsa per un import total de 152.797 euros. Les obres contemplen la generació d’un espai de treball que permeti la construcció d’una base de formigó armat i un nou timpà, de forma que es pugui mantenir la circulació amb pas alternatiu durant les obres, així com la reposició dels elements de contenció i drenatge malmesos pel pas del temps. El termini d’execució previst dels treballs és de deu setmanes.