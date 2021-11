Adjudicat el servei de transport sanitari a la UTE SAS/Servicios Socio Sanitarios Generales Spain

Andorra la VellaEl consell directiu del SAAS ha acordat, a proposta de la comissió de control i avaluació tècnica, adjudicar el concurs públic nacional per a la contractació dels serveis de transport sanitari a l'empresa UTE Servei d'Assistència Sanitària, SL (SAS) / Servicios Socio Sanitarios Generales Spain. Segons l'informe d'adjudicació, la UTE Servei d'Assistència Sanitària, SL (SAS) / Servicios Socio Sanitarios Generales Spain, ha obtingut la major puntuació global respecte als altres licitadors i per aquest fet ha esdevingut l'adjudicatària del concurs.

Tal com informen des del SAAS, la valoració de les ofertes s'ha dut a terme seguint els criteris d'adjudicació establerts al plec de bases que regeix la licitació, valorant-se l'oferta econòmica, el termini d'implantació, altres millores proposades i l'experiència de l'empresa, així com la que més s'ajusta a les necessitats assistencials del SAAS. "Aquest procés competitiu ha permès assolir el doble objectiu que aquest nou contracte comporti una millora en els recursos destinats a aquest servei així com un significatiu estalvi econòmic, atès que s'ha assolit una millor tarifa en els preus dels serveis respecte als actualment vigents", informen des del SAAS.

Pel que fa a la implantació del servei, l'adjudicatària haurà d'iniciar la prestació en un termini no superior a 119 dies a comptar de la notificació de l'adjudicació, data en què s'hauran d'haver subrogat els 25 tècnics que formen part de la plantilla de l'entitat que actualment fa aquesta feina.