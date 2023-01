Adjudicats els vint pisos de protecció pública de l'edifici Armor

Andorra la VellaL'Institut Nacional de l'Habitatge ha fet pública aquest dimecres l'adjudicació dels vint pisos de protecció pública de l'edfici Aristot Mora (Armor) després d'haver fet la selecció entre els cinquanta candidats que tenien possibilitats d'accedir-hi. Així, segons s'indica en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), les persones sol·licitants que no han estat adjudicatàries definitives passaran a formar part d'una llista de sol·licitants de reserva tal com preveu el reglament que fixa els requisits d'accés a aquests habitatges de protecció pública.

El procés d'adjudicació dels habitatges de l'edifici Casa Aristot Mora va començar el 17 de novembre i estava adreçat a famílies i persones en situació de risc d'exclusió social. Tal com preveu el reglament, el lloguer base per als inquilins es mou entre els 200 i els 600 euros mensuals, tot i que les persones que accedeixen a aquests pisos rebent el suport d'Afers Socials, per la qual cosa el màxim que han de pagar els beneficiaris no pot ser superior al 25% dels seus ingressos.

L'edifici s'ubica en un espai de 208 metres quadrats i té accés pel carrer Ciutat de Valls número 69 d'Andorra la Vella. El bloc de pisos compta amb un total de 22 habitatges, repartits en nou plantes. La planta baixa i la primera planta alberguen les oficines de l'Institut Nacional de l'Habitatge, així com zones comunes, com per exemple la bugaderia compartida per al veïnatge de l'edifici.