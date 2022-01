Els advocats consideren que s'haurien de reduir més taxes judicials

Andorra la VellaEl Col·legi d'Advocats (CADA) considera necessari que es rebaixin els imports de més taxes judicials vist el manteniment de la incidència de la pandèmia i de les conseqüències que aquesta genera a la població en l'àmbit econòmic. Ho manifesta el degà del col·lectiu que aglutina els lletrats, Xavier Sopena, qui exposa que tot i que l'increment d'aquestes, vigent des de l'entrada en vigor del nou Codi de Procediment Civil, provingui del 2018, moment en el qual es va treballar la reforma del codi, "actualment cal tenir en compte el context econòmic i social del país i de la població".

"Ens agradaria que l'import de les taxes es disminuís una mica més i que se suprimís en altres àmbits processals", indica. D'aquesta manera, el degà assenyala que la reducció dels imports de les còpies de 0,35 euros a 0,15, la qual es durà a terme a través de la llei dels pressupostos, i la modificació perquè determinades actuacions no siguin de pagament, regulades en una disposició fins del projecte de llei del procediment contenciós-administratiu, "no són suficients al nostre entendre".

Sopena assevera que, malgrat que la població amb menys recursos pot gaudir "del benefici de la justícia gratuïta", hi ha un gruix de ciutadans "que no es poden acollir a aquest dret i tampoc tenen els ingressos suficients per fer-se càrrec de l'import de les taxes", com per exemple "els pensionistes o les persones amb invalidesa", les quals fins que no es faci efectiva la modificació de la llei "han de pagar 200 euros per iniciar una acció judicial contra la CASS".

Amb tot, reitera la necessitat d'adequar els imports a la situació econòmica de la ciutadania i del moment actual, ja que "ens trobem en un context complex i no és fàcil". A més, posa en relleu que, "està clar, que per les persones que tenen molts diners, no és un problema". En referència a l'accés a la justícia, una qüestió que pels lletrats es vulnerava, en certa manera, amb l'augment de les taxes, el degà apunta que amb les reduccions que es duran a terme, "es facilita i garanteix l'accés", recordant que el preu de les còpies físiques es redueix en vint cèntims i que les digitals es podran sol·licitar de manera gratuïta.