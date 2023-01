Afers Socials atorga més de 41.000 euros a projectes d'igualtat d'empreses

Andorra la VellaLa ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha presidit aquest dimarts la tretzena trobada de la Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica (CONPVGD). La reunió ha permès fer balanç de les dades del 2022 i les accions que s’han dut a terme al llarg de l’any.

Així doncs, s’ha valorat positivament la formació que s’ha realitzat amb el títol 'Violència envers les dones. Formació de formadores i formadors' amb la intenció de formar a professionals de diferents departaments i ministeris susceptibles d’intervenir en casos de violència de gènere. També s’han valorat les subvencions als projectes d’igualtat d’empres i organitzacions que s’ha tancat amb l’atorgament de 41.293,757 euros.

En matèria educativa, també s’han valorat positivament els tallers realitzats als centres educatius del país durant aquest curs escolar, que s’han enfocat en la violència de gènere i l’assetjament escolar. En aquest mateix àmbit, s’ha fet una previsió de les accions pel nou curs escolar i la implementació del Pla de sensibilització per a la igualtat de gènere als centres educatius.

Un altre dels punts destacats que s’ha tractat ha estat el Pla per evitar la victimització secundària, que ha de servir per evitar que els diferents departaments susceptibles d’intervenir en casos de violència de gènere revictimitzin i, per tant, es garanteixi una correcta intervenció. Finalment, s’ha abordat el desplegament de la Llei 6/2022, per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no discriminació entre dones i homes i la creació de l’Institut Andorrà de les Dones.

La CONPVGD està encapçalada pels ministres d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, i de Salut, i compta amb representats dels ministeris d’Economia, Justícia i Interior, Educació, i Afers Socials, així com del Cos de Policia i representants de l’Administració de Justícia i de Fiscalia.