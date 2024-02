Els agricultors avisen que les marxes lentes poden continuar

BergaEls agricultors i ramaders del Berguedà i l'Alt Urgell faran assemblees aquesta setmana per determinar futures mobilitzacions i seguir fent marxes lentes o tallant carreteres. Una marxa lenta d'agricultors i ramaders a la C-16 a Berga ha complicat la circulació en plena operació tornada aquest diumenge. Ha afectat tant el retorn de turistes des d'Andorra com des de la Cerdanya.

La mobilització de tractors de la C-16 ha començat a les 17h30 davant del Càmping Berga Resort amb la intenció de fer una ruta circular fins a Guardiola de Berguedà i tornar a la capital del berguedà. Ho han fet en els dos sentits.

"Hem parlat amb tothom, tots ens han fet bones cares i bones paraules però el que volem són canvis i com més aviat millor", ha dit Eduard Lledó, portaveu de la pagesia al Berguedà, en declaracions als mitjans abans de començar la protesta. Així ho recull Regió7.

L'acció s'ha limitat a fer una marxa lenta i no a tallar la carretera per demostrar que després d'una setmana de mobilitzacions històriques el sector "continua aquí". "No volem crear malestar però sí estar presents i que no s'encantin. Volem els nostres fruits", ha afegit Lledó.