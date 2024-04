Ahir es van batre 3 rècords per altes temperatures

Andorra la VellaEl Servei Meteorològic d'Andorra ha anunciat que ahir es van assolir temperatures màximes extraordinàriament altes a tot el país, superant fins i tot els registres històrics per al mes d'abril. Tres àrees específiques van destacar per les seves temperatures rècord, marcant un hito en els registres meteorològics.

A La Comella, el termòmetre es va disparar fins als 28,4 graus Celsius, establint un nou rècord per a la regió en el mes d'abril. Les Salines no es van quedar enrere, assolint els 25 graus Celsius, un altre rècord per a aquest mes. D'altra banda, Ransol va experimentar una temperatura màxima de 22,6 graus Celsius, també establint un nou rècord per a abril en aquesta zona.

Aquestes temperatures excepcionalment altes han sorprès als residents i experts per igual, ja que superen amb escreix les xifres típiques per a aquesta època de l'any. Els meteoròlegs estan observant de prop aquest fenomen inusual, destacant la importància de monitorar els canvis climàtics i les seves possibles implicacions.