Així ha sigut la manifestació del 8-D

Andorra la VellaAhir a la nit, les avingudes Carlemany i Meritxell es van convertir en el testimoni d’un moviment històric a Andorra. Més de dues mil persones van convergir en una manifestació que, sense cap incident, esdevingué la concentració de queixa més gran i reeixida de la història del país. Bajo el lema de “DenunciAND per un Habitatge Digne,” la població va sortir al carrer amb crits unànimes per reclamar mesures concretes per garantir un habitatge digne per a tothom.

El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) va expressar l’èxit de la manifestació com un pas crucial cap a una societat més conscient i activa. “És un èxit perquè, d’una vegada per totes, la gent surt al carrer i es comença a veure la realitat d’aquest país. I també ja és hora que d’alguna manera la població d’aquest país comenci a cridar tots els greus problemes estructurals que tenim,” va afirmar.

El recorregut de la manifestació, des de la plaça Coprínceps fins a la plaça de l’antiga Andorra Telecom, va reflectir la diversitat de participants i l’abast del suport a la causa. Mentre les avingudes es van omplir amb veus unitàries que demanaven “mesures valentes per regular el preu de l’habitatge,” els turistes que miraven encuriosits des de la vora proporcionaven una audiència internacional a aquesta crida.

La proposta concreta de DenunciAND per garantir un habitatge digne va ser el focus de la manifestació. La demanda per mesures valentes que regulin els preus dels habitatges i protegeixin les classes populars és una crida urgent que ressona en la societat andorrana. La mobilització d’aquesta magnitud envia un missatge clar als polítics, amb crides explícites a les dimissions de Xavier Espot i Conxita Marsol com a mostra de la insatisfacció popular respecte a la gestió actual d’aquesta qüestió.

La importància d’aquest esdeveniment no només rau en la seva magnitud sinó també en la seva naturalesa pacífica, demostrant que la població està disposada a expressar les seves preocupacions de manera constructiva i amb determinació. La manifestació per un habitatge digne pot ser el punt d’inflexió cap a un futur on els drets a un sostre digne siguin una realitat per a tots els ciutadans d’Andorra.