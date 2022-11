Alerta dels farmacèutics: desabastiment en alguns medicaments insubstituïbles

Andorra la VellaLa xifra ja supera el centenar i no se sap quan s'aturarà. Els farmacèutics es troben amb un problema greu de desabastiment de medicaments per part dels majoristes. Ni de França ni d'Espanya. El més preocupant, segons diferents fonts del sector, és que hi ha alguns que són insubstituïbles i no existeix cap altre producte amb la mateixa funció. Un dels exemples paradigmàtics és l'Amoxicilina pediàtrica i és impossible trobat dosis de 250mg/5ml o de 500mg/5ml.

L'Amoxilina pediàtrica és, però només un cas, tot i que en tractar-se d'un fàrmac per a infants i que no té equivalència ha aixecat alarmes. Els farmacèutics ja s'han acostumat, segons les mateixes fonts, a anar establint una sèrie de substitucions per cobrir els productes que manquen perquè no hi ha cap indici que la situació millori a curt termini.

El desabastiment arriba tant per part francesa com espanyola, però per motius completament diferents. El producte espanyol és escàs perquè els medicaments són molt barats i les companyies prefereixen exportar al màxim per aconseguir més benefici. Andorra, inclosa com a Espanya a nivell de distribució, també pateix aquesta mancança.

A França el motiu és totalment oposat. L'Estat va decidir aplicar mesures de bloqueig d'una part dels medicaments davant el risc de desabastiment intern. Per tant, una sèrie de fàrmacs no s'envien a Andorra perquè els estocs estan controlats.