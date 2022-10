Alerta per estafa: suplanten a Interpol per aconseguir diners

Andorra la VellaLa policia ha alertat mitjançant les xarxes socials d'una estafa a través de correus electrònics fraudulents que suplanten la identitat de la Interpol. L'objectiu de l'estafa és intimidar la població per obtenir dades o demanar pagaments per sancions que són falses. El Cos de Policia, a més, recorda que la Interpol mai es posaria en contacte amb la població per correu electrònic.