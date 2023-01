Alerta a Interior per una dotzena de casos de temporers sense permís de treball

Andorra la VellaL'associació cultural d'Argentins a Andorra ha denunciat davant del ministeri d'Interior una dotzena de casos de temporers sense contracte ni permís de treball a diverses empreses del país. Segons ha informat el representant de l'entitat, Riccie Ponce, la setmana passada es van reunir amb el secretari d'Estat de la cartera de Justícia i Interior, Joan León, per transmetre la problemàtica i delegar a les autoritats la necessitat de posar solució a les situacions d'irregularitat que s'estan cometent.

D'aquesta manera, ha explicat que des del passat mes de novembre reben queixes de treballadors temporals de països sud-americans a qui, tot i treballar, no se'ls hi ha fet ni el contracte ni el permís de treball pertinent i, fins i tot, no se'ls ha pagat les hores realitzades. L'associació també es va posar en contacte amb el Raonador del Ciutadà, Marc Vila, perquè els ajudes.

D'altra banda, durant la reunió amb León, també van sol·licitar la creació de l'oficina del temporer per tenir una figura que pugui informar els treballadors i empresaris dels drets i deures, i que garanteixi que es compleix la normativa.