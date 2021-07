Alerta pel perill alt d'incendi al sud i a la vall central del país

Andorra la VellaLa web incendis.ad alerta, aquest divendres, del risc d'incendi alt tant al sud del país com a la vall central. Recorden que, tot i les precipitacions abundants durant el juny, les darreres jornades d'estabilitat meteorològica amb temperatures a l'alça han incrementat el risc de combustió al medi natural. Si l'alerta passés de risc alt a perill molt alt quedarien tancats els berenadors per la prohibició d'encendre foc. I recomanen anar seguint l'evolució meteorològica i anar consultant la web per si s'apliquessin nous canvis.

📛Perill d'incendi alt al sud i centre del país.

🚬No llanceu llumins ni burilles enceses.

🚮A la muntanya, recolliu bé totes les deixalles.

🔥Consulteu l'estat de les barbacoes i feu foc només en llocs autoritzats.

Més info a https://t.co/RmbjBbNM79 i https://t.co/WSfxfPyIQI https://t.co/wDdTy3rA0O — Protecció Civil Andorra (@pcandorra) 2 de julio de 2021