Alex Rins es prepara per a la nova temporada de MotoGP

Andorra la VellaAlex Rins ha expressat en més d'una ocasió que li encanta viure a Andorra amb la seva família, i combina la seva residència al Principat amb la competició en el mundial de MotoGP, que l'obliga a viatjar per tot el món. En cada circuit internacional al qual va, llueix el patrocini de Pyrénées Andorra al seu casc, però aquests dies de pretemporada ho ha fet des de més a prop, concretament als circuits de Xerès, Almeria i València, des d'on s'està preparant amb el seu equip per a la nova temporada. Ell mateix ha estat compartint, durant tota aquesta setmana, vídeos i fotografies dels entrenaments a través de les xarxes socials.

Pyrénées Andorra ha renovat una temporada més l'acord de patrocini amb Alex Rins, perquè el jove pilot dugui el símbol de Pyrénées al seu casc. Des del març del 2021 que el pilot de MotoGP, Alex Rins, duu en el seu casc el nom i el logotip de Pyrénées Andorra. És un dels molts esportistes que cada any són patrocinats per una marca, tanmateix, és la primera vegada que Grup Pyrénées aposta pel patrocini d'un corredor en el mundial de motociclisme. Rins va ser entrevistat recentment pel programa 'A l'Alça', on explicava com es va iniciar la relació amb la companyia i quines són les condicions que s'han de complir perquè s'estableixi aquest vincle.

Val a dir que Alex Rins serà la setmana vinent a Andorra en un acte promocional de la cervesa 'Estrella Galicia 0,0', un altre dels seus patrocinadors. L'esdeveniment se celebrarà el pròxim dissabte 29 de gener a Pyrénées Andorra, on els fans del pilot de Suzuki s'hi podran apropar i fer-s'hi fotos.