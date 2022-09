Els allotjaments turístics recorreran la moratòria de noves autoritzacions al Constitucional

Andorra la VellaL'Associació d'Empreses d'Allotjaments Turístics confirma que presentarà finalment al Tribunal Constitucional un recurs contra el projecte de llei impulsat per Govern que estableix una moratòria de dos anys per aconseguir noves autoritzacions, tal com informa RTVA.

En el marc de la represa de les trobades mensuals aquest matí al ministeri de Turisme així ho han traslladat . El president de l'Associació d'Empreses d'Allotjaments Turístics, Àlex Ruiz, declara que valoren positivament la mesura, però estan en contra que els habitatges perdin la llicència quan hi ha operacions de compravenda.

Ruiz afegeix que tampoc els hi sembla correcte els canvis en les normatives en cinc anys. Recorda que l'any 2017 va sortir la llei i els hi van assegurar que aquesta matrícula quedaria per sempre a l'habitatge. Entenen que no és correcte perquè ara s'estan tirant enrere d'aquella decisió.