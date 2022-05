Almenys 22.000 persones van morir durant el setge de Mariúpol

BarcelonaLes autoritats locals de Mariúpol han fet aquest dimecres un primer balanç dels morts durant el setge a aquesta ciutat del sud-est d'Ucraïna, que la setmana passada va caure definitivament sota control rus després de la rendició dels últims defensors de la planta d'Azovstal. L'assessor de l'alcaldia Petró Andriutxenko ha calculat que almenys 22.000 residents han mort durant els gairebé tres mesos que Mariúpol ha patit els constants atacs de les tropes russes.

Andriutxenko ha dit que aquesta xifra es basa en els càlculs que ell i altres funcionaris de l'Ajuntament han fet a partir dels contactes que mantenen amb altres treballadors municipals atrapats a la ciutat, i ha avisat que encara pot ser més elevada. Aquesta ciutat, un dels punts clau per a la invasió russa, ha quedat pràcticament destruïda i la seva població ha patit la pitjor crisi humanitària del país. Abans de la guerra hi vivien unes 500.000 persones, i ara es calcula que n'hi queden unes 100.000. "Mariúpol és ara una ciutat de fantasmes", ha lamentat Andriutxenko.

Rússia va anunciar ja el 21 d'abril la presa de Mariúpol , malgrat que els més de 2.000 defensors de la planta siderúrgica van resistir durant tres setmanes més. Després de la seva rendició, Moscou ha assegurat que el port de la ciutat, al mar d'Azov, torna a operar "amb normalitat", un cop retirades les mines de la terminal i les zones costaneres properes, segons ha indicat el ministeri de Defensa.

Un funcionari rus del port ocupat ha dit aquest dimecres que durant els pròxims dies salparà el primer vaixell des que les forces prorusses van completar la captura de Mariúpol, carregat amb unes 3.000 tones de metall cap a la ciutat russa de Rostov del Don, segons ha informat l'agència de notícies TASS.

Creix la pressió al Donbass

Mentrestant, les tropes russes concentren pràcticament tots els esforços en l'intent d'encerclar l'exèrcit ucraïnès a la província de Lugansk, i avancen lentament a Donetsk, segons Kíiv. L'assessor presidencial Oleksei Arestovitx ha resumit avui que l'exèrcit invasor intenta encerclar Lissitxansk i Severodonetsk, una ciutat que havia sigut un dels principals centres industrials de l'est del país, i que ha alertat que es pot convertir en "una segona Mariúpol".

Segons les autoritats regionals, Severodonetsk està encerclada per tres costats. Serhí Gaidai, governador ucraïnès de Lugansk, ha explicat que la localitat està sota foc aeri de coets, d'artilleria i morters, en la maniobra d'encerclament de l'exèrcit rus per controlar tota la província. "La situació és molt difícil i, per desgràcia, només està empitjorant", apunta Gaidai, que descriu una "ofensiva a gran escala en totes direccions". "L'exèrcit rus ha decidit destruir completament Severodonetsk. Simplement, estan esborrant Severodonetsk de la faç de la terra", assegura. Gaidai diu que els bombardejos són tan intensos que no és possible evacuar els 15.000 civils que queden a la ciutat.

Mentrestant, a Moscou, el ministre de Defensa rus, Serguei Xoigú, ha deixat clar que Rússia s'està preparant per a una guerra llarga. I les autoritats d'Ucraïna admeten que els espera un mes difícil per al país, especialment al Donbass. "Malgrat tots els nostres assoliments durant tres mesos, ens enfrontem possiblement a una de les fases més complicades de la guerra", ha admès l'assessor del ministeri de l'Interior Vadim Denisenko.