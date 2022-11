Als funcionaris se'ls apujarà un 7% l'any vinent i als de la privada només per sota de 1.400 euros

Andorra la VellaGovern ha decidit que els augments salarials per a l’any vinent siguin diferents per als funcionaris que per a la resta de treballadors. En el pla presentat avui, tot es basa en una previsió d’IPC a finals d’any d’un 7%. Aquest és el percentatge d’increment que s’aplicarà a tots els funcionaris, independentment del sou que cobrin. Per als treballadors de la privada és, però molt diferent.

En el privat, s’ha establert una graella que fixa percentatges d’augment que van en descens. En els sous entre 1.200 i 1.400 euros s’aplica el mateix que als funcionaris, però als que guanyen més l’increment a aplicar és inferior. Cada 200 euros més de sou baixarà mig punt l’augment. Per tant, els que estan entre 1.400 i 1.600 tenen un increment del 6,5% i entre 1.600 i 1.800 del 6% i així progressivament. Per tant, el salari mitjà (en la franja d’entre 2.000 i 2.200 euros) tindrà un 5% d’increment.

I a mesura que els sous augmenten l’IPC a aplicar és menor. Els de 3.000 euros quedaran en un 2,5% i els que cobrin a partir de 4.000 serà zero. Xavier Espot ha justificat la mesura indicant que altres vegades als funcionaris se’ls ha congelat el salari.