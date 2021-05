Alumnes de batxillerat del Lycée s'incorporaran a l'edifici de Ciutat de Valls el curs vinent

Andorra la VellaEls alumnes de primer i segon curs de batxillerat ('première' i 'terminale') del Lycée Comte de Foix s'incorporaran progressivament a partir de l'inici del curs escolar 2021-2022 a l'edifici de Ciutat de Valls que el Govern ha posat a disposició del sistema educatiu francès amb motiu de l'extensió del centre. Així mateix, està previst que els alumnes de 'seconde' s'hi afegeixin a l'inici del curs escolar 2022-2023. La part andorrana s'ha compromès a finançar les obres d'inversió que corresponen al propietari, així com en la direcció de l'obra. Per la seva banda, la part francesa es compromet a continuar els treballs de millora de les instal·lacions actuals i en els recursos de funcionament necessaris vinculats a aquesta extensió del Lycée, que segons ha explicat el delegat d'ensenyament francès, Denis Dekerle, "augmentaran substancialment".

La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha manifestat que el conveni signat entre ambdues administracions aquest dijous, que tindrà una vigència inicial prorrogable de cinc anys, permet que el Govern pugui cedir aquest espai de manera temporal al Lycée, tot i que "el dia que el sistema francès no el necessiti, tornarà a estar a disposició de qualsevol sistema educatiu". Així doncs, a banda de donar garanties als alumnes del centre francès en l'actualitat, també esdevé "una inversió de futur" per a altres necessitats que puguin anar sorgint. En aquest sentit, Dekerle ha indicat la probabilitat que es necessiti disposar d'aquest espai durant el termini d'uns deu anys.

Vilarrubla ha recordat que aquestes obres a Ciutat de Valls van ser un compromís agafat l'any 2019 pel ministre Jover en la seva etapa com a titular d'Educació, i al llarg dels dos darrers anys "s'ha afinat el que era necessari fer i com s'havia de fer". De fet, durant el consell de ministres d'aquest dimecres, es van aprovar dos punts en relació amb aquestes obres. Un d'ells fa referència a la licitació de les obres de millora de l'edifici El Roc de Ciutat de Valls per un import de 273.000 euros. Està previst que els treballs comencin a mitjans de juny i s'allarguin al voltant de vuit setmanes per tal que estiguin finalitzats de cara a l'inici del curs escolar al setembre. D'altra banda, també es va aprovar la convocatòria d'un concurs per seleccionar un professional de l'arquitectura per a la redacció i direcció de les obres de l'antic edifici de l'escola espanyola de Ciutat de Valls, que s'espera que estigui finalitzat el setembre del 2022 perquè hi puguin accedir els alumnes de 'seconde'.

Quant a la resta de modificacions que s'introduiran arran de la signatura d'aquest conveni, destaca que per al curs escolar 2021-2022 s'obrirà una nova secció internacional nord-americana i s'oferirà la nova especialitat de català de 'llengües, ciutadania estrangera i regional'. Així mateix, el projecte franco-andorrà del dispositiu 'cordées de la réussite' ha estat programat pel curs 2021-2022 amb l'objectiu de convertir l'assessorament en orientació dels estudiants de batxillerat del Principat en una palanca per accedir als estudis superiors a França, sobretot en carreres selectives. Referent a la formació professional contínua dels mestres, el director acadèmic dels Pirineus Orientals ha nomenat un inspector referent pedagògic per a Andorra.

Amb tot, Vilarrubla s'ha felicitat dels acords presos posant en relleu que "sempre hi ha hagut una cooperació molt important" entre els titulars d'Educació d'Andorra i França, per la qual cosa ha dit que "agraïm l'aposta i la qualitat dels serveis que donen". Amb aquest conveni, per tant, "fem un pas més endavant ampliant les ofertes educatives", que han de tenir com a finalitat "que els nostres joves puguin escollir més modalitats en l'actualitat i de cara al futur".