Els alumnes de l'escola andorrana tindran servei de menjador

L'Associació de mares i pares d'alumnes de l'escola andorra ( Ampaea) ha establert un acord amb una empresa de càtering perquè els alumnes que necessitin fer ús del menjador escolar tinguin assegurat el dinar al mateix preu fixat per a aquest curs. A través d'un comunicat emès aquest dimecres, l'Ampaea, que és la responsable de la gestió de les cuines dels centres escolars, declaren que han buscat aquesta solució, ja que l'empresa que els assessora en seguretat i qualitat alimentària els ha desaconsellat la reobertura de les cuines.

En el text, expliquen que les principals raons són: el poc temps que es disposa per posar en marxa el servei i formar el personal, el desconeixement del nombre d'alumnes que sol·licitaran el servei i les dificultats per la gestió de les compres i dels protocols de seguretat. Per tant, vistes aquestes dificultats, des de l'Ampaea han volgut trobar una solució perquè el servei es pugui prestar amb totes les condicions exigibles i sense alteració del preu, amb l'única diferència que no hi haurà reduccions pel nombre de dies de no assistència al menjador.