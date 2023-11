Amador escèptica amb el preu del TAC i el mamògraf que vol comprar el SAAS

Andorra la VellaAndorra Endavant ha expressat la seva preocupació davant el que considera preus elevats en l'adquisició d'equips mèdics essencials. Segons les estimacions de l'organització, els 900.000 euros per un TAC i els 450.000 euros per un mamògraf són considerats costos excessius.

En aquest context, la consellera Noemí Amador ha presentat una demanda d'informació al Govern per obtenir detalls sobre la inversió prevista en la reposició d'aquest material mèdic.

La presidenta del grup parlamentari d'Andorra Endavant, Carine Montaner, ha donat suport a aquesta demanda amb relació a la sessió del Consell General celebrada ahir. La transferència al Servei d'Atenció Sanitària i Social (SASS) d'aquestes quantitats per adquirir els aparells ha rebut el vot favorable de tots els parlamentaris malgrat que Montaner ha subratllat la necessitat que aquesta compra es faci a "un preu raonable i justificat".

"Estarem a sobre del concurs, quan surti estarem a sobre de com es gasten els diners a nivell del SAAS", ha afegit la presidenta del grup parlamentari.

Avui, la formació d'Andorra Endavant anuncia la seva intenció de sol·licitar detalls dels preus d'aquesta maquinària per comparar-los amb els fons destinats pel SASS.

La consellera Noemí Amador, qui forma part de la comissió de temes sanitaris al Consell General, ha expressat: "No sé si la senyora ministra ens podria detallar el tipus de màquines i complements, marques etc que es vol comprar. En la memòria i en l’informe que ens heu facilitat no hem pogut veure aquests detalls, tot i que veiem clarament els avantatges d’adquirir aquestes noves màquines. Així doncs, Andorra Endavant donem suport la compra d’aquestes màquines.... Però a un preu raonable i justificat. Creiem que és un imperatiu moral i social" responent a la ministra Mas.

En definitiva, el crèdit aprovat ahir al consell està qüestionat, ja que un TAC i mamògraf acostumen a tenir un cost més baix, tot i que s'ha de considerar els plecs del concurs públic.

Per aquest motiu i amb el precedent de què el SAAS va comprar per 128.000 euros dues ulleres de visió nocturna corresponents a la meitat del que requeria equipar un helicòpter d’Helian, l'oposició serà a sobre de la destinació d'aquests fons públics.