Ambulàncies del Pirineu continuarà assumint el transport sanitari fins a l'1 de setembre

Andorra la VellaEl Consell Directiu del SAAS ha acordat aprovar una pròrroga durant un termini de 140 dies per a la implantació del servei del transport sanitari assistit intern no medicalitzat a la UTE Transports i Prevencions Sanitàries Carlemany-Ambulàncies Valira-Ivemon Ambulàncies Egara.

Aquesta pròrroga, segons informa el SAAS en un comunicat, ve motivada per causes de força major derivades del conflicte a Ucraïna i de les restriccions globals de les cadenes de subministraments, que ha comportat que el fabricant de vehicles no els pugui lliurar en els terminis establerts, tal com ha acreditat l'adjudicatària mitjançant els corresponents certificats emesos pel fabricant.

En aquest sentit, s'amplia la nova data límit d'implantació del servei fins a l'1 de setembre d'enguany, quedant en tot moment garantida la continuïtat del servei atès que fins que no es produeixi el canvi efectiu d'adjudicatari, continuarà sent assumit per Ambulàncies del Pirineu (ADP).

La mesura també implicarà, per tant, una pròrroga excepcional, i de forma mensual fins al canvi efectiu d'adjudicatari, del contracte de prestació de serveis relatiu al transport sanitaris assistit intern amb Ambulàncies del Pirineu, a qui des del SAAS s'agraeix la seva disponibilitat i ajuda per fer front a aquesta situació sobrevinguda, evitant d'aquesta manera un impacte econòmic en els pressupostos de la parapública.